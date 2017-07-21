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Дизайнеры Volvo рассказали о новом «игривом» кроссовере

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Руководители отдела дизайна шведской автомобильной компании Volvo рассказали в предоставленном «Ленте.ру» видеоролике об интерьере и экстерьере нового компактного премиального кроссовера XC40.

По их словам, автомобиль получился «игривым» и отражающим индивидуальность владельца. Модель будет вскоре представлена публике.

«Владельцы XC40 интересуются модой, дизайном, современной культурой и живут в больших, динамичных городах. Они хотят автомобиль, который отражает их индивидуальность. XC40 — именно такой», — пояснил Томас Ингенлат (Thomas Ingenlath), старший вице-президент по дизайну Volvo Cars.

«Исследования среди наших клиентов ясно показали, что для этого сегмента — и XC40 в частности — необходим более широкий выбор цветов и материалов, чем мы предлагали ранее. Поскольку Volvo Cars никогда не создавала автомобиль, подобный XC40, мы решили начать с нуля и придать ему больше энергии и игривости», — сказала Робин Пейдж (Robin Page), вице-президент по дизайну интерьера Volvo Cars.

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