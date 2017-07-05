Volvo объявил о грядущей электрификации всех моделей

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Шведский автопроизводитель Volvo объявил о грядущей электрификации всей своей модельной линейки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

Начиная с 2019 года каждый автомобиль, производимый компанией, будет оснащаться электродвигателем. Линейка будет будет включать полностью электрические модели, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды. По словам представителей фирмы, это решение знаменует собой конец эпохи автомобилей исключительно с двигателями внутреннего сгорания и вызвано запросами клиентов.

В период между 2019 и 2021 годами планируется выпустить пять электромобилей. Три из них будут представлены под брендом Volvo, а две высокопроизводительные электрифицированные модели будут выпущены Polestar, тюнинг-подразделения Volvo Cars. Они будут дополнены линейкой бензиновых и дизельных подзаряжаемых гибридов (Plug in hybrid) и 48-вольтовых подключаемых (мягких) гибридов. По словам президента и генерального директора Volvo Cars Хокана Самуэльссона, к 2025 году компания рассчитывает продать 1 миллион автомобилей с электрическим приводом, включая полностью электрифицированные модели и гибриды.