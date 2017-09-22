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Volvo пообещал клиентам замену машины на новую каждые 24 месяца

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Шведский автопроизводитель Volvo предложит покупателем своего нового компактного кроссовера ХС40 упрощенную схему владения автомобилем — абонентский сервис Care by Volvo. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

В рамках программы клиенты будут совершать ежемесячные фиксированные платежи с возможностью замены автомобиля на новый каждые 24 месяца. В зависимости от региона программа Care by Volvo будет включать пакет консьерж-услуг, таких как заправка, мойка и чистка салона, сервисное обслуживание или доставка товаров в автомобиль.

Volvo

Также у обладателей XC40 появится возможность легко передавать автомобиль друзьям или родственникам с использованием новой технологии цифрового ключа. Это стандартная функция для всех подписчиков сервиса Care by Volvo.

«Представляя Care by Volvo, мы открываем новую эру для владельцев автомобилей. Сегодня, когда потребитель привык к прозрачной абонентской плате за большинство услуг, традиционная схема покупки автомобиля кажется чересчур сложной. Но все меняется с появлением Care by Volvo», — пояснил Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Car Group.

На первом этапе программы сервис Care by Volvo будет доступен покупателям нового Volvo XC40 в Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польше и в Соединенных Штатах. На других рынках услуга появится позже. Стоимость подписки Care by Volvo будет едина в пределах каждой страны и стандартизирована в зоне Европейского союза.

Новый компактный кроссовер премиум-класса ХС40 был представлен 21 сентября во время открытия эксклюзивного бутика скандинавского дизайна 80 hours Milan c/o Volvo Cars в Милане.

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