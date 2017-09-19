Новый кроссовер Volvo представят в миланском магазине

Шведский автопроизводитель Volvo проведет презентацию своего нового компактного кроссовера премиум-класса ХС40 во время открытия нового эксклюзивного бутика скандинавского дизайна 80 hours Milan c/o Volvo Cars в Милане. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба бренда во вторник, 19 сентября.

В магазине будет представлена продукция 40 ведущих брендов современного дизайна Скандинавии, включая Teenage Engineering, POC, Front, Monica Förster, John Sterner и многих других. Посетители бутика смогут ознакомиться с одеждой, аксессуарами, гаджетами и технологическими новинками скандинавских фирм. Марка Volvo выступит куратором экспозиции, все экспонаты которой — включая автомобиль — можно будет приобрести на месте.

Официальное открытие 80 Hours Milan c/o Volvo Cars состоится 21 сентября, далее на протяжении трех дней Недели моды в Милане шоу-рум смогут посетить все желающие.

Компания Volvo Cars в 2014 году объявила, что сведет к минимуму участие в автосалонах и будет искать новые пути презентации новых моделей. В настоящее время фирма показывает свои автомобили в Европе только на Женевском международном автосалоне.