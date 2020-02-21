Российский заключенный сбежал из колонии после мольбы жены о помощи

Заключенный сбежал из исправительной колонии № 5 в Санкт-Петербурге после отказа в УДО и просьбы жены спасти ее от коллекторов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Осужденный за серию разбойных нападений Александр Ятрушев 20 февраля совершил побег с территории ИК-5. Он успел преодолеть по пересеченной местности около трех километров. Через два часа сотрудник колонии заметил его возле одной из АЗС.

На предложение сдаться Ятрушев достал «заточку» и закричал, чтобы к нему не подходили. Он сказал, что должен доехать до жены, которая умоляла спасти ее от коллекторов. Сотрудник колонии убедил мужчину сложить оружие и сдаться.

Уроженец Подпорожского района осужден на восемь лет за разбой. В конце 2019-го он обратился в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Но 5 февраля 2020 года ему было отказано в УДО.

По информации «Фонтанки», у Ятрушева есть 13-летняя дочь. Супруга взяла кредит, чтобы ее содержать. Проблемы с коллекторами начались из-за долга в размере около 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения в Ставропольском крае совершили побег двое заключенных.

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