Заключенный сбежал из тюрьмы через потолочный светильник и попался через сутки

В американском штате Джорджия заключенный одной из тюрем сбежал через потолочный светильник. Как сообщает издание New York Post, он попался через сутки.

34-летний Грегори Кит Уайетт (Gregory Keith Wyatt) с июня 2019 года отбывал наказание в тюрьме округа Харалсон по обвинению в неосторожном вождении автомобиля и сокрытии с места преступления.

Вечером в понедельник, 10 февраля, Уайетт пролез через отверстие в подвесном потолке под светильником, спустился через полость для труб в стене и нашел выход из тюрьмы. Оказавшись на свободе, беглец направился в свой родной город Талладега, штат Алабама. В этом штате он разыскивался по другому обвинению — в хранении наркотиков.

Вечером во вторник, 11 февраля, после кратковременного пребывания дома Уайетта вновь арестовали.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Фехта, земля Нижняя Саксония, старшеклассник забрался на стену тюрьмы для малолетних преступников, чтобы помириться с бывшей девушкой. Чтобы не зацепиться за колючую проволоку, 18-летний молодой человек снял почти всю одежду, затем залез на фонарный столб и с него перебрался на другую сторону четырехметрового тюремного забора, а затем сумел вскарабкаться по стене и добраться до окна камеры, где находилась возлюбленная.

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