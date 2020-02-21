Мертвые птицы в ресторане испортили дорогостоящий отпуск семьи

Дорогостоящий отдых британской семьи на Ямайке был испорчен мертвыми птицами в ресторане отеля. Их историю публикует Mirror.

Туристка Лиза Уикстед (Lisa Wickstead) рассказала, что они отправились в путешествие, купленное у туроператора TUI, чтобы отпраздновать ее выход на пенсию после 30-летней службы в полиции. Семья выбрала четырехзвездочный отель The Jewel Runaway Bay и заплатила за пребывание в нем 13 тысяч фунтов (более миллиона рублей).

По словам отдыхающей, в ресторане гостиницы она заметила ловушку с мертвой птицей внутри. «После того, как я увидела это, ближайшая кофейня превратилась в новое место для завтрака», — отметила она. Однако руководство отеля опровергло заявления туристки.

Уикстед пожаловалась и на другие недочеты отеля. Так, в буфете летали мухи, в одном из номеров не работал свет, а на ее 82-летнего отца упал шкаф. Она также заявила, что кровати и дверные ручки были расшатаны, а в комнате ее детей не было подушек и полотенец.

Англичанка отправила жалобу турагенству и получила 1755 фунтов на будущие заказы в качестве компенсации. Однако 53-летняя туристка отказалась от денег и заявила, что ее замечания были проигнорированы.

В январе вонь в дорогостоящем отеле испортила отпуск российского бизнесмена Евгения Чичваркина. Бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» раскритиковал гостиницу Condesa в Мексике. По его словам, когда он вернулся с ужина, то почувствовал едкий запах в своем номере с панорамной террасой. Оказалось, что сотрудники отеля решили покрасить внутренние двери.

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