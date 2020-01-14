Вонь в дорогостоящем отеле испортила отпуск российского бизнесмена

Российский бизнесмен и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин, проживающий в Лондоне, раскритиковал из-за вони дорогостоящий бутик-отель Condesa в Мексике, где он проводил отпуск. Испорченный отдых предприниматель описал в Facebook.

По словам Чичваркина, когда он вернулся с ужина в гостиницу, то почувствовал едкий запах в своем номере с панорамной террасой. «Звоню на ресепшен, говорят, внутренние двери решили покрасить (ну, а когда еще). И уже скоро закончат. Дышать невозможно. Открыли все окна с панорамным видом. Пришла девушка с ванильной аэрозолькой. Прогнали», — рассказал бизнесмен.

Затем, по его словам, ему предложили другой номер, и он потребовал, чтобы туда немедленно перенесли хотя бы детскую кровать. Однако пока сотрудники отеля пытались переместить ее, они потеряли одеяло, несмотря на то, что между номерами было около 50 метров.

«На все ушло в итоге около часа. Извинения? Нет. Бесплатная ночь? Ага, ща. Они так ничего и не поняли, проблемы первого мира вызывают презрение или хотя бы недоумение. Ведь, когда их фавелы красили нетрезвыми красочками, тоже неделю пахло — и что, никто же умер», — добавил Чичваркин, пояснив, что в стране существует порочный круг из необразованности и коррупции.

В сентябре 2018 года британское издание The Guardian составило список самых нелепых жалоб туристов за последние несколько лет. Например, одна из посетительниц пляжа в городе Ньюквей, Великобритания, пожаловалась на камень, о который поранила ногу. Другой пользователь назвал гору Бен-Невис чрезмерно отвесной и большой.

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