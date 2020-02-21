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Найдена побившая рекорд гигантская обреченная планета

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Астрономы обнаружили экзопланету NGTS-10b, относящуюся к классу горячих юпитеров, с ультракоротким периодом обращения вокруг родительской звезды, который составляет примерно 18,5 часа. На настоящий момент это самый короткопериодичный горячий юпитер из обнаруженных, пишут авторы в статье в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

NGTS-10b была обнаружена с помощью системы NGTS (Next-Generation Transit Survey), предназначенной для поиска экзопланет методом транзита. Экзопланета располагается в системе NGTS-1, удаленной от Земли на 600 световых лет в направлении созвездия Голубь. Родительская звезда представляет собой красный карлик возрастом 10 миллиардов лет, вокруг которой вращаются девять планет: шесть горячих юпитеров, один коричневый карлик, одна рыхлая планета (или раздувшийся горячий сатурн) и один мининептун.

Новая экзопланета обладает массой двух Юпитеров, а ее радиус в 1,2 раза больше радиуса самой гигантской планеты в Солнечной системе. Побившая рекорды близость к родительской звезде делает NGTS-10b самым подходящим кандидатом для исследования приливных взаимодействий между звездой и планетой. Экзопланета находится лишь в 1,5 раза дальше предела Роша — радиуса круговой орбиты, ниже которой гравитация звезды способна разорвать планету на части. По расчетам, обреченный на разрушение NGTS-10b пройдет предел в среднем через 38 миллионов лет.

Транзитный метод заключается в поиске космических объектов, которые проходят на фоне диска родительской звезды. Во время транзита блеск последней падает, что можно зарегистрировать с помощью сверхчувствительного фотометра.

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