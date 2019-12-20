Раскрыта тайна «состоящих из сахарной ваты» планет

Астрономы США и Нидерландов раскрыли состав атмосфер планет, называемых «суперпаффами» (super-puffs). В СМИ вещество этих космических объектов из-за низкой плотности сравнивалось с сахарной ватой. По размеру они сравнимы с Юпитером, но имеют менее одного процента его массы. О научной работе кратко рассказывает издание Science Alert.

Специалисты с помощью космического телескопа Хаббл изучили атмосферы двух планет в системе звезды Kepler 51: Kepler 51 b и Kepler 51 d. Верхние слои газовой оболочки оказались непрозрачными, что сделало невозможным обнаружение молекул методом транзита. Этот подход заключается в изучении спектра планеты во время прохождения ее на фоне диска звезды, когда некоторые длины волн света блокируются веществами в составе атмосферы, образуя линии поглощения.

Чтобы решить проблему с непрозрачностью, исследователи воспользовались моделированием атмосферы «суперпаффа» с наблюдаемыми свойствами. Лучше всего им соответствовала газовая оболочка, состоящая из смеси водорода, гелия и слоем метана. Кроме того, атмосферы «суперпаффов» быстро испаряются, что объясняет, почему планеты этого класса редкие. Ученые считают, что это промежуточное состояние, которое сменяется на мининептун — газовый карлик, который меньше Нептуна, но больше землеподобной планеты.

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