Зафиксировано падение луны на Землю

Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи определили, что скорость объекта, обозначенного как DN160822_03, при падении была относительно низкой и составляла 11 километров в секунду, а его траектория была почти отвесной. Низкая скорость указывает на то, что объект вращался вокруг Земли, а угол падения исключает космический мусор, включая неработающие космические аппараты и их фрагменты. С 95-процентной достоверностью метеорит являлся временным спутником Земли.

В компьютерной модели, созданной в 2012 году, астрономы сымитировали захват Землей астероидов. Оказалось, что если численность небесных тел в окрестностях планеты достигает 10 миллионов, то на околоземной орбите окажутся захваченными 18 тысяч астероидов, однако реальное их количество остается неизвестным. По состоянию на 30 ноября 2019 года только вблизи Земли было обнаружено 21 495 малых астероидов.

До DN160822_03 было известно о двух других мини-лунах: 2006 RH120, вращавшемся вокруг Земли в 2006-2007 годах, и низкоскоростном болиде 2014 года, также сошедшем с околоземной орбиты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!