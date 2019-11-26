Внутри древнего осколка чужой планеты нашли окаменелости

Ученые Киотского университета изучили найденный в алжирской пустыне метеорит Acfer 094, возраст которого достигает 4,6 миллиарда лет. В нем были обнаружены микроскопические окаменелости, оставшиеся от древнего водного льда. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты с помощью различных методов распознали ранее неизвестную структуру небесного тела, несмотря на то, что метеорит исследовался в течение трех десятилетий с момента его открытия. Были выявлены крошечные поры, распределенные по всей породе. Диаметр отверстий составлял всего 10 микрометров, что лишь чуть больше размеров красной кровяной клетки. Ученые также обнаружили следы взаимодействия минералов с водой.

Кроме того, исследователи реконструировали эволюцию зародыша планеты (планетезималь), от которого метеорит предположительно откололся. Согласно результатам, планетезималь образовалась во внешней Солнечной системе из силикатных зерен, покрытых водяным льдом — своего рода «пушистой пыли». Зародыш продолжал расти и накапливать пыль, при этом лед аккумулировался в центре, образовав ядро, обогащенное замерзшей водой.

Вскоре астероид, дрейфующий в направлении Солнца, приблизился к снеговой линии — границе с Солнечной системой, в окрестностях которой температура становится достаточной высокой, чтобы лед в ядре начал сублимироваться, то есть переходить сразу в газообразное состояние. Попавший в мантию лед вновь конденсировался на минералах, сформировав ледоносные ультрапористые породы. После пересечения снеговой линии лед окончательно испарился, оставив пустые микропоры. Затем астероид развалился, и его фрагмент — Acfer 094 — очутился на Земле.

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