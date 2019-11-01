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Раскрыта тайна зарождения инопланетной жизни

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Астрономы Кембриджского университета в Великобритании определили новое условие зарождение жизни на других планетах. Об этом сообщает издание Live Science.

По словам исследователей, на начальных этапах существования планеты, которая в будущем станет потенциально обитаемой, на ней не могут существовать важные для живых организмов вещества из-за высокой температуры родной звезды. Со временем, когда звезда остывает, эти вещества попадают на каменистую планету при падении других объектов.

Авторы выяснили, что лучшими кандидатами на роль доставщиков являются тела среднего размера, например, астероиды диаметром от 20 метров до одного километра. Эти объекты, падая на планету, будут доставлять на нее больше веществ, чем выбивать в космос при ударе. Большие астероиды, достигающие 2-20 километров в поперечнике, способствуют разрушению стабильной атмосферы и ее испарению.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что красные карлики являются самыми неподходящими звездами для существования обитаемых планет. У них низкая светимость, что означает, что зоны обитаемости должны находиться в непосредственной близости от нее. Кометы и астероиды в этом районе достигают больших скоростей и при падении на планеты приводит к большим потерям атмосферы.

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