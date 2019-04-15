Опровергнут миф о спонтанном возникновении жизни

Ученые Массачусетского технологического института в США пришли к выводу, что спонтанное зарождение жизни произошло, вероятнее всего, в древних прудах, а не в океанах, как считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению исследователей, неглубокие водоемы, в которых толщина водного слоя не превышала 10 сантиметров, содержали высокие концентрации азота — основного компонента органических соединений, необходимых для жизнедеятельности. Азот присутствовал в форме оксидов и накапливался в количестве, достаточном для активного протекания химических реакций с участием других веществ. В глубоких океанах концентрации азота были бы недостаточны.

Оксиды азота образовывались при разрушении тройной связи молекулярного азота. Ключевую роль в этом процессе играли разряды молний, после чего соединения попадали в мелкие водоемы и океаны. Однако в океанах они разрушались из-за ультрафиолетового излучения и при взаимодействии с растворенным в воде железом, выделяющимся из пород. По расчетам, это могло понизить концентрацию оксидов азота в тысячу раз по сравнению с предыдущими оценками.

Малая глубина прудов способствовала более быстрому накоплению оксидов азота, а растворенное железо и ультрафиолетовое излучение не способствовали их быстрому истощению. Соединения могли вступать во взаимодействие с рибонуклеиновыми кислотами (РНК), формируя первые цепочки, которые могли кодировать генетическую информацию.

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