Вблизи умирающей звезды обнаружили загадочный объект

Международная группа ученых из Великобритании, Чили и Германии впервые обнаружила газовый гигант, вращающийся вокруг белого карлика. Сила притяжения звезды разрушает планету, образуя аккреционный диск. При этом у других белых карликов ничего подобного найдено не было, что пока не имеет объяснения. Об открытии сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели спектральный анализ белого карлика WD J0914+1914, находящегося в двух тысячах световых лет от Земли, и выявили следы химического состава газовой планеты, подобной Урану. Ранее считалось, что звезда является двойной, поскольку были обнаружены признаки наличия рядом с ней объекта с водородом. Однако в новом исследовании было выявлено наличие кислорода и серы.

Ученые смоделировали ситуации, при которых возникали химические составы, подобные тем, что наблюдались в спектре WD J0914+1914. Смесь воды и сероводорода позволила предположить, что планета теряет свою атмосферу, образуя диск из газа вокруг белого карлика. По подсчетам, газовый гигант находится в 10 миллионах километров от поверхности звезды (15 солнечных радиусов) и обращается вокруг с нее с периодом 10 дней.

Белый карлик является остатком звезды типа Солнца. На конечном этапе эволюции такие звезды превращаются в красные гиганты, а затем скидывают внешнюю оболочку, образуя планетарную туманность и белый карлик в ее центре.

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