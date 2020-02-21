Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров. Его слова приводит БЕЛТА.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе газ меньше 110 долларов [за кубометр]. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену», — отметил Лукашенко.

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При этом он напомнил, что долгосрочные газовые контракты заключаются с привязкой к цене на нефть: «И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому 127 долларов — сегодня уже в мире такой цены нет».

Ранее 21 февраля Лукашенко рассказал о скидке на нефть, которую ему предложил президент России Владимир Путин в качестве компенсации за потери Минска от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Впоследствии его слова подтвердил российский министр энергетики Александр Новак.

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