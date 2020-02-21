На Ямале выловили 400 тонн рыбы

С начала года рыбаки на Ямале добыли в общей сложности около 400 тонн рыбы. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По информации агентства, большая часть улова — у Новопортовского рыбозавода. В этом году рыбаки с предприятия добыли на 22 тонны улова больше, чем в прошлом, — 140 тонн. Рыбаки организации «Святогор», ведущие промысел на реке Собь в Приуральском районе, поймали на 17 тонн рыбы больше. Их улов составил почти 90 тонн. Остальные 170 тонн — у Горковского и Салемальского рыбозаводов, Аксарковского рыбопромыслового предприятия, а также у организации «Тазагрорыбпром».

Агентство отмечает, что на магистрали реки Обь пока разрешен вылов только частиковых видов рыб (щуки, карася, язя, плотвы, налима и других). Вылов сиговых на магистрали будет разрешен с середины июня. Годовой уровень рыбодобычи на Ямале в последние несколько лет остается высоким. Рыбодобытчики вылавливают более 10 тысяч тонн при плановых 8 тысячах.

Ранее стало известно, что на Ямале представителям коренным малочисленных народов Севера разрешили добывать на 30 тонн сиговых видов рыбы больше, чем в прошлом году. Так, в 2020 году рыбаки смогут добыть до 180 тонн чиры, сигы-пыжьяны, омуля и пеляди. Это на 30 тонн больше, чем в 2019-м, сообщили в правительстве региона.

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