102-летний пенсионер отбился от ворвавшегося в дом грабителя

Пожилой житель английского города Линкольн, графство Линкольншир, отбился от грабителя, который ворвался в его дом под предлогом проверки освещения. Об этом сообщает издание Daily Star.

Днем во вторник, 18 февраля, неизвестный постучал в дверь дома 102-летнего Джона и его 97-летней жены Джоан. Незнакомец сообщил, что собирается проверить освещение. Хозяину дома такое объяснение показалось подозрительным, и он ответил: «Ты не войдешь сюда, приятель». Тогда взломщик силой открыл дверь и попытался пройти в помещение.

Англичанин рассказал, что нападавший несколько раз ударил его, но он дал ему сдачи. В результате злоумышленник убежал. «Он, наверно, испугался», — сказал пожилой мужчина. Пенсионер получил крупный синяк на предплечье и множество ран.

Джон и его жена потрясены случившимся. Это второе нападение на их дом за последние полгода. В первый раз пара впустила в дом неизвестного, который представился газовщиком. Грабитель украл сумочку и кошелек.

Полиция расследует произошедшее. За 45 минут до инцидента неизвестный таким же образом украл наличные деньги и банковские карты у 90-летней женщины-инвалида.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из английского города Таучестер, графство Нортгемптоншир, самостоятельно прогнала пробравшихся в ее дом вооруженных грабителей. Хозяйка дома в одной пижаме побежала за ними с криками: «Вы сволочи!»

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