Минздрав подтвердил отсутствие побочных действий у «Кагоцела»

У отечественного противовирусного препарата «Кагоцел» нет никаких серьезных побочных действий, а все соответствующие проверки он прошел вовремя. Об этом Министерство здравоохранения официально сообщило в своем ответе на обращение депутата Госдумы Сергея Шаргунова. Месяцем ранее народный избранник просил ведомство проверить слухи о якобы отсутствии у популярного лекарства всех необходимых заключений.

«Регистрация и перерегистрация лекарственного препарата "Кагоцел" была проведена в установленном на тот момент порядке, — ответили в ведомстве Сергею Шаргунову. — Одним из требований к объему документов, представляемых для регистрации, было наличие результатов доклинических и клинических исследований препарата».

В письме Минздрава изложено объяснение специалистов ведомства, что «Кагоцел» — это прежде всего противовирусный препарат, и его действующее вещество не является госсиполом, с которым некоторые связывали побочные эффекты от лечения гриппа.

«При регистрации препарата в рамках необходимых доклинических исследований была изучена специфическая токсичность препарата, в том числе продемонстрировано отсутствие репротоксического действия», — разъяснили в Минздраве. Таким образом любые слухи о бесплодии не подтверждаются.

«К настоящему моменту сведений, полученных в рамках осуществления фармаконадзора и требующих пересмотра отношения ожидаемой пользы к возможным рискам применения препарата, в Минздрав России не поступало», — официально подчеркнули в министерстве.

Производители Кагоцела предоставили полную информацию обо всех зафиксированных побочных реакциях. Их оказалось всего 0, 0000905 процента от количества проданных за16 лет обращения на рынке «Кагоцела» упаковок препарата, и все это были обычные случаи аллергии, предусмотренные инструкцией. В Росздравнадзоре, контролирующем безопасность и эффективность лекарств, официально подтвердили отсутствие каких-либо жалоб на препарат.

«Кагоцел» проходил все необходимые клинические исследования с 2003 года в течение трех лет на базе НИИ гриппа РАМН, военно-медицинской академии имени Кирова и НИИ вирусологии имени Ивановского. В 2007 году исследовалась эффективность и безопасность препарата для детей, в 2019 году — уже для взрослых. К 2020 году «Кагоцел» прошел в сумме уже 29 исследований, и в них поучаствовали более 22 тысяч человек.

Как отмечает «МК», появление недостоверной информации о Кагоцеле может быть результатом действий недобросовестных конкурентов, желающих отхватить у популярного среди россиян эффективного препарата место на отечественном рынке.