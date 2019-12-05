Росгвардию уличили в закупке лекарства с вызывающим у мужчин бесплодие веществом

Российские федеральные органы — в частности, Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ — за последние три года закупили примерно 117 тысяч упаковок противовирусного препарата «Кагоцел», основным действующим веществом которого является сополимер госсипола, вызывающего бесплодие у мужчин. На это обратило внимание издание Daily Storm со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

По информации издания, самое большое количество лекарства закупила Росгвардия. С 2017 по 2019 годы федеральный орган приобрел около 56 тысяч упаковок препарата на 13 миллионов рублей. МВД и подведомственные организации купили в общей сложности примерно 38,2 тысяч упаковок «Кагоцела», Минобороны — около 20,4 тысяч упаковок, ФСБ — 2,3 тысячи, подсчитало издание.

Основное действующее вещество «Кагоцела» — сополимер госсипола. Госсипол — природный полифенол. Вещество подавляет сперматогенез, в связи с чем его испытывали в качестве орального контрацептива для мужчин. В ходе испытаний была выявлена высокая токсичность вещества, а также появление необратимого бесплодия у испытуемых в 20 процентах случаев.

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