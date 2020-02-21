Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Менделеев обвиняется в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба три миллиарда рублей. Тверской суд Москвы избрал ему и трем другим фигурантам меры пресечения: банкира заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест.

В пресс-службе суда отметили, что мера пресечения избрана на два месяца, до 20 апреля.

Ранее сообщалось, что в Москве по делу о взятке задержали гражданина США Джина Мирона Спектора, который изобрел и запатентовал в России лекарство от рака.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru