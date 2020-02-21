Мир
 
Последние новости
Зеленский пообещал наказать виновных в бунте из-за коронавируса украинцев
Канада назвала условие депортации в Россию бывшего эсэсовца
Пьяный российский чиновник устроил скандал с гаишниками и попал на видео
Беременная собака защитила семью от кобры ценой собственной жизни
В башне «Москва-Сити» произошло обрушение 
Макрон предрек Европе новую волну мигрантов
США ограничат экспорт некоторых товаров в Россию
Чемпион мира по футболу стал игроком худшего клуба РПЛ
Девушку в сауне сочли слишком сексуальной и попросили прикрыться
Новости партнеров

«Завербованный российским правительством» мексиканец отказался выйти под залог

Перейти в «Мою Ленту»

«Завербованный российским правительством» 35-летний мексиканец Гектор Алехандро Кабрер Фуэнтес, которого арестовали в США, отказался выйти под залог. Об этом сообщает местное издание La Jornada.

Предоставленный гражданину Мексики американскими властями адвокат сообщил, что подзащитный готов остаться под арестом до тех пор, пока не наймет частного защитника.

Следующее заседание и предъявление обвинений по делу мексиканского ученого назначены на 3 марта.

19 февраля сообщалось, что В США арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, якобы действовавшего в Штатах от имени российского правительства без уведомления прокурора. Он признался, что российские власти в 2019 году поручили ему провести операцию. Во время визита в Москву его попросили узнать местоположение машины источника американского правительства и записать ее номер, а затем встретиться с «российским должностным лицом», чтобы рассказать все.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sin derecho a fianza, científico mexicano acusado de espionaje
В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
Россия попросила США помочь найти шпиона Смоленкова
В США рассказали о жизни сбежавшего из России шпиона
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
00:52Сегодня

Канада назвала условие депортации в Россию бывшего эсэсовца

23:4821 февраля

Макрон предрек Европе новую волну мигрантов

22:4221 февраля

Евросоюз провалил переговоры по бюджету из-за Brexit

Мир00:0212 февраля

Вечный палач

Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
22:1421 февраля

Уничтожение турецкой техники в Сирии попало на видео

20:1421 февраля

США поддержали Турцию в борьбе с военными Сирии в Сирии

19:5621 февраля

Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»

Мир00:01 9 февраля

Бешеный Майк

Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
19:4021 февраля

Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

19:3921 февраля

Эрдоган заявил Путину о сдерживании армии Сирии на территории Сирии

19:1621 февраля

США отреагировали на запрос Турции на оружие для борьбы с Россией

Россия
Московский вор попытался сбежать от полиции по простыням и не смог
«Пока ждешь заказ — время есть, а намаз недолго длится»
 
Поправки в Конституцию россиянам разъяснят волонтеры
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
Путин перед разговором с Эрдоганом созвал Совет безопасности
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Россиянка годами запирала детей одних дома без еды
Все материалы
Мир
США отреагировали на запрос Турции на оружие для борьбы с Россией
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
Трамп уволил главу разведки после сообщения о вмешательстве России
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Появилось видео пуска зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Все материалы
Бывший СССР
Протестующих против размещения на карантин украинцев из Уханя начали задерживать
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Названа доля отказавшихся возвращаться в Донбасс беженцев
Украина обвинила ЛНР в обстреле кладбища
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Доллар взлетел из-за коронавируса
«Неожиданное предложение» Путина Белоруссии по нефти объяснили
Подсчитаны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Российский заключенный сбежал из колонии после мольбы жены о помощи
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
Отец рядового Шамсутдинова рассказал о разговоре с сыном перед бойней в части
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о проверках ФСБ в части устроившего бойню Шамсутдинова
Станислав Морев«Мы боремся до конца с этим абсурдом»
Россиянин справил нужду в центре Москвы. Его обвинили в педофилии и посадили
Все материалы
Наука и техника
Появление Земли признали неслучайным
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Найдена побившая рекорд гигантская обреченная планета
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
В Японии отреагировали на идею переноса Олимпиады в Лондон
Большунов ответил на обвинения норвежца в победе с помощью снегохода
Эрлинг ХоланнСкандинавский бог
Тренировки с девочками и девять голов за матч. Как 19-летний норвежец меняет представление о футболе
В Москве пройдет чемпионат России по сквошу
Анаис Моран«Когда я говорю по-русски, все очень удивляются»
Она была лучшей фигуристкой Швейцарии, тренировалась в России, а теперь побеждает среди экстремалов
Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри«Второй после Мохаммеда»
Бой Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 2: дата реванша, когда и где смотреть видеотрансляцию, прогнозы
Все материалы
Культура
Айза рассказала о сходящем с ума Гуфе
Тело актера из «Особенностей национальной бани» найдено в его квартире
Соловьиные дрели
Русский мир, секретарша и антихрист: как начался Берлинский фестиваль
Один из основателей Pink Floyd выступит в России
Из Сибири без любви
Сенцов, «Дау» и чеченские геи: 20 главных премьер Берлинского фестиваля
Хоакин Феникс забрал корову и ее теленка со скотобойни
Долгая счастливая смерть
Как комедийный сериал дает ответы на вечные вопросы жизни и Вселенной
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Игра в лотерею дважды принесла женщине миллион долларов
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Извращенец тайно заглядывал под юбку девушки и попал на видео
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Старушка скрывала богатство от семьи и завещала состояние на благотворительность
Все материалы
Стали известны цены обновленного Hyundai Solaris для России
Это виртуальный автомобиль или реальный? Попробуйте отличить!
Тест: какие из концепт-каров так и остались в цифровой реальности?
Все российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Главные модели в истории марки Holden
Экзотические машины из Австралии, которых нам будет не хватать
Volvo обновила седан и универсалы 90-й серии
Изучаем новый Solaris на заводе Hyundai
Максимально короткий репортаж об обновлении и производстве Hyundai Solaris
Продажи новых автомобилей рухнули из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
Дачный ответ
Как фотографии российской глубинки покорили мир
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы