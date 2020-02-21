«Завербованный российским правительством» мексиканец отказался выйти под залог

«Завербованный российским правительством» 35-летний мексиканец Гектор Алехандро Кабрер Фуэнтес, которого арестовали в США, отказался выйти под залог. Об этом сообщает местное издание La Jornada.

Предоставленный гражданину Мексики американскими властями адвокат сообщил, что подзащитный готов остаться под арестом до тех пор, пока не наймет частного защитника.

Следующее заседание и предъявление обвинений по делу мексиканского ученого назначены на 3 марта.

19 февраля сообщалось, что В США арестовали гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, якобы действовавшего в Штатах от имени российского правительства без уведомления прокурора. Он признался, что российские власти в 2019 году поручили ему провести операцию. Во время визита в Москву его попросили узнать местоположение машины источника американского правительства и записать ее номер, а затем встретиться с «российским должностным лицом», чтобы рассказать все.

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