Россия попросила США помочь найти шпиона Смоленкова

Министерство иностранных дел России запросила у США данные о местонахождении Олега Смоленкова — бывшего сотрудника администрации российского президента России, которого СМИ называют возможным американским шпионом. Об этом сообщила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, вопросы о его пропаже и проживании на американской территории были направлены по линии Интерпола. Дипломат отметила, что это сделано ради прояснения информации, ведь россиянин исчез с семьей в другой стране, из-за чего в России было возбуждено уголовное дело. «Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур», — сказала она

При этом появление в СМИ информации о шпионе в МИД в целом считают «классической пропагандой» в ходе предвыборной кампании в США, добавила Захарова.

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9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния.

В управделами президента, где Смоленкову приписывают работу, открестились от такого сотрудника. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков действительно работал в Кремле и был уволен несколько лет назад.

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