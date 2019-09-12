Интерпол отреагировал на просьбу России помочь найти шпиона Смоленкова

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать запрос МИД России о местонахождении Олега Смоленкова — бывшего сотрудника администрации российского президента, которого СМИ называют возможным американским шпионом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Интерпола.

В организации пояснили, что если страна-участница делится с Интерполом информацией, то она остается в распоряжении этого государства. «Поэтому Интерпол не дает комментариев по поводу конкретных дел или отдельных лиц, за исключением особых обстоятельств и с разрешения соответствующей страны-участницы», — говорится в сообщении.

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Выяснить подробности запроса и ответа на него пресс-служба порекомендовала у «соответствующих национальных органов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 сентября сообщила, что внешнеполитическое ведомство запросило у США данные о местонахождении Смоленкова. Вопросы о его пропаже и проживании на американской территории были направлены по линии Интерпола, отмечала дипломат.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось также, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.

Информатора американских спецслужб вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным CNN, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

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