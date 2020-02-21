Нефти предсказали взлет

В ближайшие месяцы цены на нефть оправятся от падения на фоне вспышки коронавируса и взлетят до 60-70 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Vitol, являющуюся крупнейшим независимым нефтяным трейдером в мире.

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С начала января 2020 года стоимость нефти почти неуклонно падала на фоне вспышки вируса и сокращения спроса на сырье со стороны Китая. Если 6 января баррель Brent на Лондонской бирже ICE торговался на уровне 68,7 доллара, то к 10 февраля стоимость нефти опустилась до 53,27 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Однако в последующие дни цена за баррель начала восстанавливаться и к 21 февраля пробила отметку в 59 долларов за баррель. Рост наблюдался на фоне ситуации в Ливии и Ираке. Так, стало известно, что ливийская нефтяная компания столкнулась с проблемами в вывозе нефти из-за блокировки портов, а в Ираке приостановлена работа на одном нефтяном месторождении и под угрозой закрытия оказалось другое на фоне антиправительственных забастовок.

Как указал главный исполнительный директор Vitol Расселл Харди, если на встрече ОПЕК через две недели будет принято решение сократить добычу, это в совокупности с остальными факторами будет способствовать росту стоимости сырья. Следующая встреча организации запланирована на 5-6 марта и должна пройти в Вене.

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