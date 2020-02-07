Названы последствия коронавируса для российской нефти

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о последствиях для российской нефти и газа в Китае. Его слова приводит ТАСС.

Министр заверил, что распространение заболевания не привело к снижению спроса на энергосырье. Оценивая влияние вируса на глобальный рынок, Новак указал, что спрос на нефть может снизиться на 150-200 тысяч баррелей в сутки. Стабильный спрос в КНР подтвердил замглавы Минэнерго Анатолий Яновский. «Нет снижения. Спрос не падает, у нас объемы экспорта угля в Китай из года в год растут», — отметил он. Яновский уточнил что рост экспорта будет зависеть от пропускной способности железной дороги на Дальнем Востоке.

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В конце января агентство Moody`s опубликовало отчет, из которого следует, что спрос на нефть в Китае — крупнейшем в мире потребителе ресурса — из-за вспышки коронавируса может снизиться на десять процентов (1,4 миллиона баррелей в сутки).

Согласно прогнозам аналитиков Wood Mackenzie, из-за падения спроса в КНР цены на нефть в первом квартале 2020 года не поднимутся выше 60 долларов за баррель. Мировой спрос на нефть в первом квартале снизился на 900 тысяч баррелей в сутки, до 98,8 миллиона баррелей, из-за ограничения авиаперевозок в рамках противодействия распространению смертельного китайского коронавируса.

Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли более 560 человек, заражены 28 с лишним тысяч. Специалисты не исключают, что вспышка заболевания может перерасти в пандемию.

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