Трамп возмутился победой корейского фильма на «Оскаре» из-за проблем в торговле

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на победу южнокорейского фильма «Паразиты» на премии «Оскар» 2020 года. Об этом он заявил во время своего выступления, трансляцию передает Fox News.

«Победителем стал фильм из Южной Кореи. Что за черт?» — возмутился американский лидер. По его словам, у США и так достаточно проблем в торговле с республикой, и из-за этого «Паразитам» не стоило давать награду.

Трамп добавил, что лучше вернуть старые американские фильмы: «Унесенные ветром» и «Сансет бульвар». Он посчитал, что они действительно заслуживают награды.

«Оскары» вручили в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. Лента «Паразиты» режиссера Пона Джун-Хо завоевала четыре статуэтки в главных номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». Кинематографист со сцены пообещал пить до следующего утра.

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