«Оскар-2020» заинтересовал рекордно малое число зрителей

Церемонию вручения «Оскара» в 2020 году посмотрело рекордно малое число телезрителей за всю историю кинопремии. Об этом сообщает Deadline.

В 2020-м трансляция мероприятия в США заинтересовала 23,6 миллиона человек. По сравнению с 2019-м, число просмотров сократилось на 20 процентов.

Материалы по теме Восстал как Феникс Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар»-2020

Ранее антирекорд был установлен в 2018 году, когда премию в США посмотрели 26,5 миллиона человек. В 2019-м показатель подрос до 29,6 миллиона. В 2017-м церемонию посмотрели 34,3 миллиона человек.

«Оскары» вручили в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. Лента «Паразиты» режиссера Пона Джун-Хо завоевала четыре статуэтки в главных номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». Кинематографист со сцены пообещал пить до следующего утра.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!