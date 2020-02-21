Раскрыт реальный эффект от выключения телефонов во время полета

Анонимный бортпроводник раскрыл реальный эффект от выключения телефонов во время полета. На его рассказ на портале Reddit обратили внимание в Express.

Оказалось, что, если пассажир забудет выключить свой гаджет, это не окажет никакого негативного воздействия на качество функционирования приборов самолета. «На самом деле использование мобильного телефона во время полета вообще ничему не вредит», — отметил он.

Член экипажа объяснил, что правило было введено во времена появления первых мобильных устройств. Федеральная комиссия по связи запретила включать телефоны в полете в 1991 году в связи с помехами, которые те создавали наземной сети.

В январе эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете. Отмечается, что действие баллонов длится 10-20 минут. Скорость, с которой расходуется кислород, в первую очередь зависит от того, насколько быстро человек дышит. Однако специалисты призвали пассажиров не паниковать, поскольку пилоты могут спуститься на необходимую высоту гораздо быстрее, чем кончится кислород.

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