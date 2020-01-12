Раскрыта правда о кислородных масках в самолете

Эксперты раскрыли правду о кислородных масках в самолете. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что фактически действие кислородных баллонов длится от 10 до 20 минут. Скорость, с которой расходуется кислород, во многом зависит от того, насколько быстро дышит пассажир. При этом специалисты отмечают, что пилоты могут спуститься на необходимую высоту гораздо быстрее, чем кончится кислород.

Резервуары с кислородом, которые обеспечивают находящихся на борту людей воздухом, находятся в нижней части самолета. При экстренной ситуации используется химический кислород, который находится под сиденьями. Перед капитаном в таких ситуациях стоит задача — безопасно спустить самолет до уровня, на котором можно получить доступ к воздуху.

В декабре пилоты пассажирских самолетов раскрыли детали своей работы и рассказали о том, что происходит в их кабине во время полета. Один из летчиков отметил, что после взлета члены экипажа не прилагают особых усилий, чтобы контролировать процесс полета. «Мы либо сидим в телефонах, либо что-то читаем», — пояснил он.

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