России предсказали будущее без главного нефтяного союзника

Россия может лишиться главного союзника в нефтяной отрасли. Это случится, если Саудовская Аравия решит действовать без оглядки на Москву и других участников соглашения ОПЕК+, не входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в ближайшие дни представители Саудовской Аравии проведут переговоры с коллегами из других арабских стран — Кувейта и ОАЭ. Ожидается, что они будут обсуждать перспективы дальнейшего сокращения добычи нефти на совокупные 300 тысяч баррелей в сутки.

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Эти государства не собираются консультироваться с Россией и другими странами, участвующими в базовом соглашении, но не входящими в ОПЕК. Это вызвано в том числе и тем, что на предыдущих встречах в феврале Москва не соглашалась с предложениями о сокращении добычи на 600 тысяч баррелей в день.

Необходимость еще больше сокращать добычу возникла из-за снижения глобального спроса на нефть на фоне распространения зародившегося в Китае коронавируса COVID-2019, жертвами которого уже стали 2,2 тысячи человек, а общее число заразившихся достигло 76,7 тысячи.

Соглашение ОПЕК+ было заключено между 24 членами ОПЕК и еще 11 странами, включая Россию, в 2016 году. Его участники договорились сообща снизить добычу ради повышения мировых цен. В дальнейшем сделка продлевалась, а ее условия менялись. В настоящий момент участники обязуются снизить добычу на 1,7 миллиона баррелей в сутки.

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