Российский учитель применил захват к разозлившему его школьнику

Видео: vk.com/sochi_express

Преподаватель математики одной из школ Сочи применил силу против шестиклассника, который довел до слез учительницу на предыдущем уроке. Видео опубликовало «Сочи Экспресс».

На кадрах показано, как разозлившийся педагог истошно кричит на ученика, говорит, что тот опоздал, требует от него дневник и родителей в школу. Потом показана фотография, на которой математик применяет захват вокруг головы мальчика.

В администрации города изданию сообщили, что таким образом учитель вступился за коллегу. На следующий день он принес извинения семье ученика. Полиция проводит проверку.

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