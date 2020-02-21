В Москве пройдет чемпионат России по сквошу

В Москве в Национальном Сквош Центре состоится чемпионат России по сквошу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соревнования пройдут с 21 по 24 февраля. Торжественное открытие запланировано во второй день проведения предварительного этапа — 22 февраля. Финалы, подведение итогов и церемония награждения — вечером 24 февраля. Среди участников — спортсмены из разных регионов России.

Соревнования проводятся по олимпийской системе. Победителем каждой встречи признается участник, выигравший три гейма. Гейм выигрывает тот, кто первым наберет 11 очков, а при счете «10-10» — участник, первым набравший разницу в два очка.

Вход свободный. Предварительная регистрация для зрителей не нужна.

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