Кремль отреагировал на исследование о страхе россиян из-за ухода Путина

Президент России Владимир Путин пребывает в начале своего срока на посту главы государства. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на исследование о страхе россиян из-за гипотетического ухода Путина, сообщает ТАСС в пятницу, 21 февраля.

«Все время хочется спросить коллег-политологов "куда же вы все время уходите Путина?" (...) Он никуда не уходит», — сказал Песков.

Он отметил, что Путину еще предстоит много работы.

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