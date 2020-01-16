Греф рассказал о страхе россиян перед реформами

Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы все время ожидаем новых перераспределительных инициатив — что одним повысят НДФЛ, чтобы другим понизить, что у тебя что-то отберут», — заметил Греф.

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По его словам, власти, проводя подобную политику, нередко сталкивают разные социальные группы. «И это сеет недоверие к государственным институтам как таковым», — заключил глава Сбербанка.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

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