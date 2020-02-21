Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей

Министерство обороны России объявило тендер на покупку легкового автомобиля. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Речь идет о машине бизнес-класса, которую будут использовать для обеспечения служебной деятельности.

Закупка будет осуществляться из средств бюджета, сумма контракта — 30 миллионов рублей. Какой именно автомобиль собираются приобрести за эти деньги, не уточняется. Аукцион будут проводить в закрытом режиме.

Ранее сообщалось о заказе Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минэнерго России. В списке закупок числились наклейки с надписью «Обама чмо».

Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей. Также в списке были биты, мангалы, брелки и несколько десятков наименований освежителей воздуха. Всего в тендере насчитывалось более 10 тысяч позиций.

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