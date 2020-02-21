Игра в лотерею дважды принесла женщине миллион долларов

Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, за десять лет дважды стала миллионершей благодаря игре в лотерею. Об этом сообщает UPI.

В феврале Линда Свини (Linda Sweeney) приобрела в местном магазине билет мгновенной лотереи 200X и сорвала джекпот в миллион долларов (63,6 миллиона рублей). Игра в лотерею не в первый раз принесла женщине крупный денежный приз. Она уже выигрывала ту же сумму десять лет назад.

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По правилам лотереи победитель может забрать выигрыш целиком, уплатив налоги, либо получать деньги частями. Свини предпочла первый вариант. За вычетом налогов ей досталось 650 тысяч долларов (41,4 миллиона рублей). Удачливая американка не уточнила, на что она планирует потратить куш.

В прошлом году сообщалось, что житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею джекпот второй раз в жизни благодаря вещим снам. Первый выигрыш составил 15,3 тысячи долларов (около миллиона рублей), а второй — 39,7 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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