Сторонник теории плоской Земли разбился на самодельной ракете

Сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии разбился на самодельной ракете. Об этом сообщает Daily Mail. Видео инцидента в своем Twitter опубликовал журналист Джастин Чепман.

У летательного аппарата «на паровой тяге» не сработал посадочный парашют.

В 2018 году Хьюз уже совершал аналогичный полет. Тогда ему удалось подняться на 520 метров, однако при приземлении он повредил спину.

64-летний Хьюз работал водителем лимузина. На YouTube он прославился своими видеообращениями, где утверждал, что Земля имеет плоскую форму. Он строил свои ракеты, чтобы получить подтверждение своей теории.

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