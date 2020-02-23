Стало известно о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Речь идет о внутрифюзеляжной ракете класса «воздух–поверхность», опытный образец которой уже создан. Собеседник агентства заявил, что ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем.

Технические характеристики новинки не раскрываются.

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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