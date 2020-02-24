Возросло число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Германии

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен возросло до 30. Об этом сообщает издание Bild.

Большинство пострадавших, отмечает газета, получили серьезные травмы. Как сообщает портал Frankfurter Rundschau, у очевидцев сложилось впечатление, что водитель целенаправленно ехал в сторону детей.

Инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, среди которых есть дети. Водитель был задержан, однако на данный момент не ясно, был ли это несчастный случай или нападение.

Подробности устанавливаются.

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