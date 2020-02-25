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Чиновник обматерил россиянина за просьбу построить дорогу к деревне

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Видео: Горобзор Уфа / YouTube

В Башкирии чиновник обматерил местного жителя, который пришел к нему с просьбой построить дорогу. Снятое селянином видео опубликовано в закрытом Instagram-аккаунте «БашДТП Уфа».

В публикации сказано, что в кадре — глава Кальтовского сельсовета в Иглинском районе Владимир Кожанов. Автор ролика пришел к нему на прием и спросил, когда появится дорога к его деревне. Кожанов ответил, что именно к этому населенному пункту проезд будут делать в последнюю очередь. Тогда селянин попросил показать какие-нибудь документы с планами на строительство.

«А кто ты, ***** [блин], такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что! Не веришь мне что ли?» — закричал российский чиновник. После этого мужчина ушел, предупредив, что снял все на видео и будет жаловаться.

В разговоре с «ГорОбзор.ру» Кожанов сказал, что этому человеку 22 года, он дважды судим и приходит в сельсовет за характеристикой, чтобы отмечаться по условно-досрочному. «Мы написали ему характеристику-объективку, ему не понравилось. Он начал всех преследовать, в том числе и меня. Просто довел до истерики двух моих подчиненных-девушек, потом зашел ко мне, и я не выдержал», — пояснил он, добавив, что сожалеет о своей реакции, и надо было «как-то культурно и вежливо объяснить».

По факту инцидента проводится служебная проверка.

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