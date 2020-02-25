Юноша упал с 13-го этажа и чудом избежал серьезных травм

В малайзийском городе Аир-Итам, штат Пинанг, юноша упал с 13-го этажа и остался цел. Об этом сообщает AsiaOne.

Молодой человек случайно выпал из окна квартиры, в которой он жил вместе с братом. При падении он задевал навесы, натянутые над окнами на каждом этаже. Это уменьшило скорость падения и смягчило удар о землю.

Соседи пострадавшего вызвали скорую помощь и настояли на том, чтобы его отвезли в больницу. Медицинский осмотр показал, что юноше удалось чудом избежать серьезных травм.

В 2019 году сообщалось, что в канадском городе Эдмонтон, провинция Альберта, мужчина упал с десятого этажа в сорвавшемся лифте и не получил серьезных травм. Он жаловался на боль в спине, но не поехал в больницу.

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