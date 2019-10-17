Мотоциклист упал с 14-метровой высоты и выжил

В американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, 31-летний мотоциклист выжил после того, как потерял управление и врезался в бетонное ограждение на трассе. Об этом сообщает сайт WSRZ.

Мужчина двигался по трассе на юг на мотоцикле Kawasaki. Неожиданно он потерял управление и врезался в бетонный барьер, установленный вдоль внешней стороны дороги.

Мотоциклиста отбросило, и он упал с 14-метровой эстакады. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу.

Мужчина получил серьезные травмы, но врачи сообщают, что он выживет. О причинах, по которым он потерял управление, не сообщается.

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