Украинская полиция опровергла арест участников беспорядков в Новых Санжарах

Украинская полиция опровергла опубликованную ранее информацию об аресте четырех участников беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской области, передает «РБК-Украина».

Как заявил представитель полиции в регионе Юрий Сулаев, ходатайство об избрании меры пресечения подано. По двум фигурантам дела о массовых беспорядках суд примет решение 25 февраля, еще по двум — на следующий день.

Ранее в полиции сообщили, что четверо подозреваемых арестованы на два месяца. Местонахождение пятого устанавливается.

Жители Новых Санжар дрались с полицией, строили баррикады и закидывали камнями автобус с соотечественниками, приехавшими из охваченного коронавирусом Китая. Пострадали несколько силовиков. Эвакуированных из КНР все-таки разместили в местном санатории, несмотря на протесты сельчан.

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