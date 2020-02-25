Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «Украинская правда».

Задержанные подозреваются по статье «Массовые беспорядки». Октябрьский районный суд Полтавы отправил их под стражу на два месяца. Местонахождение еще одного подозреваемого устанавливается.

Ранее шестой фигурант дела был отправлен под ночной домашний арест на два месяца. Его подозревают в совершении преступления по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

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Беспорядки в Новых Санжарах произошли 20 февраля. Несколько десятков украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, должны быть поселить на карантин в местном санатории. Местные жители выступили против этого. Они блокировали дороги, дрались с полицейскими и закидывали камнями автобус с приехавшими из КНР соотечественниками. Несколько силовиков пострадали. Эвакуированных все-таки разместили на карантин. Многие украинские СМИ назвали произошедшие беспорядки днем национального позора. Президент Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой и призвал наказать подстрекателей, окрестив их «вирусологами в спортивных костюмах».

Ранее жители Львовской и Тернопольской областей, узнав, что эвакуированных из Китая могут разместить в местных больницах, строили баррикады, организовали блокпосты на дорогах и пели молитвы, чтобы не допустить этого. По итогам произошедшего тернопольский губернатор уволился.

По последним данным, жертвами коронавируса по всему миру стали более 2000 человек.

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