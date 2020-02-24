Эвакуированным из Китая украинцам запретили передавать еду

Украинский Минздрав запретил передавать продукты питания эвакуированным из Китая гражданам, которые в настоящий момент находятся в санатории в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, такое решение было принято, чтобы избежать «обсервации еще и по диарейным заболеваниям». Ляшко отметил, что в медцентре работает пищеблок, где готовят еду для тех, кто находится на карантине, в том числе диетическую.

В настоящий момент в обсервацию передают только средства гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию. При этом, если люди хотят оставить продукты питания, волонтеры Красного Креста принимают решение, что делать дальше с этой едой.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах Полтавской области на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали. Во Львовской и Тернопольской областях строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

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