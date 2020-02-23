Оставшихся в Китае украинцев эвакуируют силами донецкого «Шахтера»

Футбольный клуб «Шахтер» отправит свой самолет в Китай, чтобы эвакуировать из страны оставшихся там украинцев. Об этом заявил генеральный директор команды Сергей Палкин, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Палкина, процесс подготовки самолета является достаточно сложным и требует определенных усилий. «Это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае», — сказал он.

Также гендиректор донецкого клуба заявил, что подготовка к отправке лайнера проходит под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах Полтавской области на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали. Во Львовской и Тернопольской областях строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

Владимир Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах», виновных в бунте вследствие эвакуации украинцев из Уханя в поселок Новые Санжары. Зеленский заявил, что они сознательно сеяли среди людей панику.

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