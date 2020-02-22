Украинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной организации Игоря Сопеля после «неудовлетворительной работы». Об этом пишет пресс-служба украинского лидера.

В представительстве президента уточнили, что областная администрация неудовлетворительно сработала во время возникшей в Тернопольской области ситуации из-за эвакуации из Китая граждан Украины. Она не справилась с задачами по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах в Полтавской области на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали. Во Львовской и Тернопольской областях строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

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