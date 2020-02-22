У перевозившего эвакуированных из Китая украинцев водителя поднялась температура

У одного из водителей, перевозивших эвакуированных из Китая украинцев, поднялась температура. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

По словам Авакова, опасения по поводу возможного заражения коронавирусом не подтвердились, гипертермия может быть связана с обострением артрита на колене водителя. Мужчина находится на карантине вместе с эвакуированными украинцами и другими водителями.

Самолет и автобусы, на которых людей привезли в Новые Санжары, были полностью продезинфицированы. Министр отметил, что наблюдает за тем, насколько тщательно проводится осмотр за состоянием эвакуированных, и выразил надежду, что вскоре страна «забудет эту грусть».

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами, эвакуированными из охваченного эпидемией коронавируса китайского Уханя, приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новых Санжар в Полтавской области, выступающие против размещением сограждан в населенном пункте, заблокировали трассу и вступили в столкновения с полицией.

Сообщалось также, что жители Тернопольской и Львовской областей начали строить баррикады, чтобы не допустить приезда в их населенные пункты эвакуированных из Китая граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!