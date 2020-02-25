Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Снижение январских трат в компании назвали традиционным. При этом за год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года он потерял 7,3 рубля (1,3 процента). «Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров», — объяснили в холдинге.

В январе средний чек снизился во всех федеральный округах. Самое большое сокращение трат зафиксировано в Сибирском — на 13,3 процента (до 470 рублей), самое маленькое — в Уральском — на 8,7 процента (до 590 рублей).

Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, и эти данные в онлайн-режиме поступают в специальную базу.

Ранее эксперты назвали среднюю сумму займа, оформленного россиянами в микрофинансовых организациях на подарки к 23 Февраля. Она составила около десяти тысяч рублей. Больше всего таких микрокредитов взяли в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Татарстане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!